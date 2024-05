La buccia del frutto

Sostantivo

Curiosità su: La buccia (esocarpo) è lo strato protettivo esterno di un frutto (epidermide, formata a sua volta da cuticola e tessuto sclerenchimatico) o di un vegetale che può essere staccato. A seconda dei casi può costituire anche il 20% del peso del frutto o il 40% come nel caso dei limoni. Viene chiamato impropriamente anche scorza anche se il termine indica in realtà lo strato esterno dei fusti e delle radici delle piante. In botanica il termine epicarpo è più generico e comprensivo anche dei casi in cui la parte esterna non può essere staccata facilmente, si pensi alle noci.

esocarpo m sing

parte esterna del frutto (zona membranosa) buccia esterna del frutto

Etimologia / Derivazione

Contrari