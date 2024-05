La Soluzione ♚ Frutto dalla buccia verde La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : MAPO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. MAPO

Significato della soluzione per: Frutto dalla buccia verde Il mapo tofu (S, mápó dòufuP, ma2-po2 tou4-fuW, lett. "formaggio di soia di donna anziana butterata") è un piatto della cucina cinese originario del Sichuan. Esso consiste in tofu immerso in una salsa piccante, tipicamente una sospensione rossa oleosa e brillante, a base di douban (fave fermentate e pasta di peperoncino) e douchi (fagioli neri fermentati), insieme a carne macinata, tradizionalmente di manzo.

