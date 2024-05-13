Lo è la baguette francese
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo è la baguette francese' è 'Pane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PANE
Perchè la soluzione è Pane? La baguette francese è un pane lungo e sottile, con una crosta croccante e un interno morbido. È un simbolo della tradizione culinaria francese, perfetta da gustare da sola o accompagnata da formaggi e salumi. La sua fragranza e consistenza sono irresistibili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo è la baguette francese nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pane
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo è la baguette francese
- Risposta: PANE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: P___
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Pane' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è la baguette francese". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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