Lo è la baguette francese

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo è la baguette francese' è 'Pane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PANE

Perchè la soluzione è Pane? La baguette francese è un pane lungo e sottile, con una crosta croccante e un interno morbido. È un simbolo della tradizione culinaria francese, perfetta da gustare da sola o accompagnata da formaggi e salumi. La sua fragranza e consistenza sono irresistibili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è la baguette francese nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pane

Se la definizione "Lo è la baguette francese" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pane'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo è la baguette francese

Lo è la baguette francese Risposta: PANE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: P___

P___ Inizia con: P

P Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

P Padova A Ancona N Napoli E Empoli

La soluzione 'Pane' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è la baguette francese". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.