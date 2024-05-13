Lo è la baguette francese

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lo è la baguette francese' è 'Pane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PANE

Perchè la soluzione è Pane? La baguette francese è un pane lungo e sottile, con una crosta croccante e un interno morbido. È un simbolo della tradizione culinaria francese, perfetta da gustare da sola o accompagnata da formaggi e salumi. La sua fragranza e consistenza sono irresistibili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo è la baguette francese nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Pane

Se la definizione "Lo è la baguette francese" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Pane'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo è la baguette francese
  • Risposta: PANE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: P___
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Pane' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è la baguette francese". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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