Armato ha la torretta

Sostantivo

Curiosità su: Il carro armato, anche detto carrarmato è un veicolo da combattimento terrestre e marino, adatto ad ingaggiare scontri in movimento anche su brevi distanze. I carri armati tradizionalmente si suddividono in carri armati leggeri, medi, pesanti e superpesanti. Questa tipologia di mezzo militare venne utilizzato in un campo di battaglia per la prima volta nella battaglia della Somme, durante la prima guerra mondiale.

carro ( approfondimento) m sing (pl.: carri)

(meccanica) (tecnologia) (ingegneria) mezzo di trasporto aperto, dotato di ruote, spesso trainato da cavalli o buoi, usato principalmente per il trasporto di merci

Sillabazione

càr | ro

Pronuncia

IPA: /'karro/

Etimologia / Derivazione

Dall'esito protoromanzo carru del latino carrum, accusativo di carrus.

Il termine latino carrus non è nativo: è un prestito dal gallico *karros, dal protoceltico *karros, a sua volta derivato dal (post-)PIE *rsós, significante "carro, cocchio, vagone", il quale è una suffissazione d'agente nominale tematica della radice PIE *ers- "correre". Dalla stessa radice e con la medesima trafila, salvo l'evoluzione genuinamente latina e italica della sonante *-r- di *rsós in *-or-, si ha la radice protoitalica *korzos da cui il doppione latino currus (il verbo curro e il sostantivo cursus sono corradicali).

Tra i termini singenici si possono annoverare l'inglese horse, il tedesco Ross, il francese rosse, il lombardo rózza (dal francone o dal longobardo *hross "cavallo", tuttavia passato al significato di "ronzino, brenna"), l'italiano ronzino (per tramite dell'antico francese roncin) e, tra le lingue celtiche, l'irlandese carr e il gallese car, entrambi "carro, carriola" ma anche "automobile".

Citazione

Contrari

anticarro

Parole derivate

capocarro, caricare, carrarmato, carro attrezzi, carro bestiame, carro funebre, carro merci, carrista, incaricare, incarico, motocarro

carreggiare

Alterati