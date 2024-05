Lo è l aria purissima

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: La World Aquatics, conosciuta fino al 2022 come Federazione internazionale di nuoto (Fédération internationale de natation quale sua denominazione ufficiale in lingua francese) e con l'acronimo FINA, è l'organizzazione che promuove la pratica del nuoto in ogni sua forma e coordina l'attività agonistica internazionale degli sport del nuoto, del nuoto sincronizzato, dei tuffi e della pallanuoto. La FINA è un'associazione di federazioni nazionali, con 209 affiliati al 2023. Ha sede a Losanna, in Svizzera. È l'organizzatrice ufficiale dei Campionati mondiali di nuoto, istituiti nel 1973, e, nel 2019, del FINA Champions Swim Series, una competizione con i migliori nuotatori del mondo, scelti tra vincitori olimpici, campioni mondiali e detentori di record.

fina f sing

femminile di fino





Sillabazione

fì | na

Pronuncia

IPA: /'fina/

Etimologia / Derivazione

vedi fino

Sinonimi

fine, sottile, minuta, raffinata, pura

(senso figurato) furba, astuta, scaltra, acuta, penetrante, perspicace, sagace, accorta, intelligente

Contrari