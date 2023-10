Lo è l aria a grande altezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è l aria a grande altezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RAREFATTA

Significato/Curiosita : Lo e l aria a grande altezza

Esclusivamente dai ginnasti perché lo trovavano eccitante con una bassa probabilità di infortunio. si è poi evoluto in "tuffi in aria" con l'acqua come base di... Esclusivamente dai ginnasti perchétrovavano eccitante con una bassa probabilità di infortunio. sipoi evoluto in "tuffi in" con l'acqua come base di... Anassimene o Anassìmene (in greco antico: aµ, Anaximénes; Mileto, 586 a.C. circa – 528 a.C.) è stato un filosofo greco antico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è l aria a grande altezza : aria; grande; altezza; Permette di inoltrare oggetti con aria compressa; Fa circolare aria calda in un ambiente; muscaria : è un fungo velenoso; La Maria nna d un romanzo della Maraini; Massiccio della Bulgaria ; La Maria nna d'un romanzo di Grazia Deledda; Regione mineraria tedesca; Un grande lago russo; grande sistema montagnoso; Il grande figlio di Cambise; grande città di Israele; Il grande amico di Obelix; grande fiume dell Indocina; Il Karlheinz grande esponente della musica elettronica; Batte in altezza tutti gli animali; Sua altezza Serenissima; L onda che si distingue dalle altre per altezza ; Non all altezza del compito; L altezza di una persona; L area del tronco d albero ad altezza d uomo; Ridotte alla stessa altezza ;

Cerca altre Definizioni