Appendici di meduse

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Tentacoli è un film del 1977 diretto da Ovidio G. Assonitis (che si firmò con lo pseudonimo Oliver Hellman). Il film venne prodotto e scritto da Assonitis, con la collaborazione di Jerome Max, Tito Carpi e Steven W. Carabatsos; venne inoltre interpretato da grandi star hollywoodiane, tra cui Shelley Winters, John Huston, Henry Fonda (che sostituì all'ultimo momento John Wayne) e Bo Hopkins. Il film è stato distribuito nel circuito cinematografico italiano il 25 febbraio 1977. La sceneggiatura del film tratta la storia di una piovra gigante che semina il terrore nella cittadina di Solana Beach, in California. Dopo che vengono uccisi alcuni bagnanti, l'oceanografo Willy Gleason in compagnia dell'amico Mark tentano di uccidere il mostro, ma solo con l'aiuto di due orche la piovra verrà ammazzata. Nonostante il parere negativo espresso da gran parte dei critici italiani e statunitensi, il film fu un grande successo commerciale in Italia ed anche all'estero.

tentacoli m

plurale di tentacolo

Pronuncia

[ten'takoli]

Sillabazione

ten | tà | co | li

Etimologia / Derivazione