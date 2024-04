La Soluzione ♚ Le appendici dei teoremi La definizione e la soluzione di 9 lettere: Le appendici dei teoremi. COROLLARI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Le appendici dei teoremi: Convesso, ecc. il teorema può essere dimostrato con l'omologia. due teoremi correlati sono il teorema di borsuk-ulam e il teorema del panino al prosciutto... In matematica, il corollario è un enunciato la cui deduzione e dimostrazione segue in maniera naturale da un teorema, un lemma o una qualsiasi proposizione derivabile dagli assiomi della teoria stessa. Il termine corollario deriva dalla parte dei fiori chiamata corolla. Altre Definizioni con corollari; appendici; teoremi; Matematico tedesco famoso per i suoi teoremi;

