La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È in antitesi con i sogni' è 'Realtà'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REALTÀ

Curiosità e Significato di Realtà

Non fermarti alla soluzione! Conosci Realtà più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Realtà.

Perché la soluzione è Realtà? La realtà rappresenta tutto ciò che esiste concretamente, al di fuori delle illusioni e dei desideri. È l’opposto dei sogni, che sono immagini mentali e aspirazioni future. Vivere nella realtà significa confrontarsi con ciò che è realmente, accettando limiti e possibilità. In fondo, conoscere la realtà aiuta a costruire un cammino più consapevole e autentico verso il domani.

Come si scrive la soluzione Realtà

Hai trovato la definizione "È in antitesi con i sogni" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

T Torino

À -

