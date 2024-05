La Soluzione ♚ Altro nome del Peloponneso La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MOREA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Altro nome del Peloponneso. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Altro nome del peloponneso: Il Peloponnèso (in greco eps; Morèa è il toponimo veneziano medievale) è una regione storico-geografica (21379 km²) della Grecia meridionale, formata da una penisola separata artificialmente dalla terraferma dalla costruzione del canale di Corinto. Per circa i due terzi del suo territorio è compresa nella regione amministrativa omonima, mentre la parte rimanente è amministrata dalla regione della Grecia occidentale (prefetture di Acaia ed Elide) e per una piccola parte dalla regione dell'Attica (parte della prefettura del Pireo). Le città principali sono Argo-Micene, Corinto, Calamata, Patrasso, Pirgo, Sparta, Tripoli.

