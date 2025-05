Aldo inventore del corsivo per la stampa nei cruciverba: la soluzione è Manuzio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Aldo inventore del corsivo per la stampa' è 'Manuzio'.

MANUZIO

Curiosità e Significato di "Manuzio"

Approfondisci la parola di 7 lettere Manuzio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Aldo Manuzio è stato un importante editore e tipografo italiano del Rinascimento, noto per aver introdotto il corsivo nella stampa. Fondò la celebre Aldina, rivoluzionando il mondo della letteratura con una tipografia elegante e innovativa. Il corsivo da lui inventato reso i testi più leggibili e attraenti, influenzando il design tipografico per secoli.

