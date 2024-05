Aiuta ad addormentarsi

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: Il termine narcotico deriva dal greco ( a Narko " rendere insensibile"), termine che si pensa essere stato coniato dal medico romano Galeno. Con esso si indica una sostanza psicoattiva con proprietà analgesiche in grado di provocare paralisi, narcosi o anestesia generale. Fra gli effetti si riscontrano euforia, analgesia, sonno improvviso e profondo, cambiamenti dell'umore, spasmi, contrazione delle pupille, vomito, nausea. Galeno avrebbe elencato la radice di mandragora, semi di Hyosciamus, semi e il succo di papavero (oppio) come esempi principali. Oggi esistono i tipi naturali, semisintetici e sintetici : Naturali, estratti dalle piante: dalla pianta del papavero derivano la morfina e la codeina. Semisintetici, meperidina ed eroina. Sintetici, fentanil e metadone. Come definizione legale i narcotici sono stupefacenti cioè sostanze psicoattive incluse nelle tabelle della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, naturali o sintetiche.

sonnifero m sing

che favorisce il sonno

Sostantivo

sonnifero m sing (pl.: sonniferi)

(medicina) (farmacologia) medicinale che favorisce il sonno

Sillabazione

son | nì | fe | ro

Pronuncia

IPA: /son'nifero/

Etimologia / Derivazione

da sonno e -fero

Sinonimi

narcotico, ipnotico, soporifero, calmante, tranquillante

pasticca, pillola, cachet

Contrari