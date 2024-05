Accompagnano gli spettatori al loro posto

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Una maschera è un oggetto o indumento utilizzato per coprire parzialmente o totalmente il volto per protezione, travestimento, intrattenimento, spettacolo o scopo religioso, spesso integrata da un costume. Di solito segue la forma di un volto umano e presenta fessure per gli occhi, la bocca e il naso, e può essere fatta di cartapesta, plastica, legno o altri materiali. Maschere diverse hanno usi diversi, come proteggere il volto di un atleta o di un lavoratore in un'industria pericolosa, prevenire l'inalazione di tossine, riscaldarsi, divertirsi, nascondere il volto allo scopo d'impedire l'identificazione o di emulare un personaggio.

maschere f pl

plurale di maschera

Etimologia / Derivazione

vedi maschera

Sinonimi

camuffamenti, mascheramenti, travestimenti, trucchi

( senso figurato ) pose, espressioni, atteggiamenti

pose, espressioni, atteggiamenti ( senso figurato ) volti, visi

volti, visi ( senso figurato ) finte, finzioni, simulazioni, apparenze

finte, finzioni, simulazioni, apparenze protezioni, schermi, schermature