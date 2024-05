160 Romani

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Latino

Verbo

Transitivo

Curiosità su

inicio (vai alla coniugazione) terza coniugazione in -io (paradigma: inicio, inicis, inieci, iniectum, inicere)

(con il dativo) lanciare, scagliare dentro, su o contro ignes casis stramento arido tectis iniciunt - lanciano torce sopra le capanne, coperte di strame secco (Tito Livio, Ab Urbe condita libri, liber XXV, XXXIX) (per estensione) porre sopra, sovrapporre dextramque accenso ad sacrificium foculo inicit - e (Muzio Scevola) pone la destra sopra il fuoco acceso per il sacrificio ( Tito Livio, Ab Urbe condita libri, liber II, XII )

- e (Muzio Scevola) pone la destra sopra il fuoco acceso per il sacrificio soleas mihi deduce, pallium inice in me huc - portami le scarpe, mettimi sopra il mantello (Plauto, Truculentus, cat. II, 479) (in particolare, nell'espressione manum inicio o manus inicio) "mettere la mano sopra a", "porre le mani su", per afferrare qualcuno o qualcosa, e anche allo scopo di rubare o appropriarsene protinus inicit fratri manum , et in regiam pervenit - svelto afferra il fratello, e va verso la reggia ( Curzio Rufo, Historia Alexandri Magni, liber VIII, VI )

- svelto afferra il fratello, e va verso la reggia nec illis manus inicit tamquam alienis; sunt enim publica - né mai pone mano a [tenta di appropriarsi] dei beni altrui: sono infatti di tutti (Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, liber IX, LXXIX, 6) (senso figurato) infondere, suscitare, causare stimulis haud mollibus inicit iras - con incitamenti non fiacchi suscita l'ira ( Virgilio, Eneide, liber XI, 728 )

- con incitamenti non fiacchi suscita l'ira quod ubi Romam est nuntiatum, maestitiam omnibus, senatui curam metumque iniecit - quando [la notizia] fu annunciata a Roma, infuse tristezza in tutti, ed attenzione e paura nel senato (Tito Livio, Ab Urbe condita libri, liber V, VII) (senso figurato) , (di parole, frasi, concetti) dire, accennare, insinuare, ventilare, fare riferimento a cum quum mihi in sermone iniecisset se velle Asiam visere... - avendomi accennato in un discorso di voler visitare l'Asia... (Cicerone, Epistulae ad familiares, liber XII, XVI) (con un pronome riflessivo oppure al passivo + dativo) scagliarsi (contro), gettarsi (verso), correre incontro (a) ut fera (...) contra tela furit seseque haud nescia morti inicit - come la belva (...) impazza contro le armi [dei cacciatori] e, non inconsapevole, si getta verso la morte (Virgilio, Eneide, liber IX, 551-553)

Sillabazione

i | ni | ci | o

Pronuncia

(pronuncia classica ) IPA: /i'nji.ki.o/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /i'nji.ti.o/

Etimologia / Derivazione

composto del prefisso in-, dalla preposizione in, "in, nel" e di iacio, "lanciare, gettare"

Sinonimi

(lanciare) iacio, abicio, iacto

(porre sopra) superpono

(suscitare, causare) suscito, genero, ingenero, indo, incutio

(insinuare, accennare) instillo, insinuo, dico

(correre verso, gettarsi contro) incurro

Parole derivate

iniectus, iniectio, iniecto, iniectivus

Termini correlati

(composti di iacio) abicio, adicio, amicio, circumicio, conicio, deicio, disicio, eicio, intericio, obicio, praeicio, proicio, reicio, subicio, superiacio, traicio

Proverbi e modi di dire

catenas alicui inicio - letteralmente "gettare le catene su qualcuno", e quindi mettere qualcuno in catene, imprigionare: ad es, in Cicerone, In Verrem, actio II, liber V, CLX: hominibus miseris innocentibus inici catenas imperat, letteralmente "ordina che le catene siano gettate su dei poveri innocenti", ovvero "che dei poveri innocenti siano messi in catene"

Varianti

injicio (grafia medievale-rinascimentale)

Spagnolo

Sostantivo

inicio m sing (pl.: inicios)

inizio, principio al inicio del partido - all'inizio della partita

Sillabazione

i | nì | cio

Pronuncia

(castigliano) IPA: /i'nijo/

IPA: (America latina) IPA: /i'nisjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino initium

Sinonimi

(inizio, principio) comienzo, principio

Termini correlati

iniciar

Proverbi e modi di dire

pagina de inicio - "pagina iniziale", home page (ad es. di un sito internet)