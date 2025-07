Vermi per l esca nei cruciverba: la soluzione è Lombrichi

Home / Soluzioni Cruciverba / Vermi per l esca

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Vermi per l esca' è 'Lombrichi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LOMBRICHI

Curiosità e Significato di Lombrichi

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lombrichi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lombrichi.

Perché la soluzione è Lombrichi? Vermi per l'esca si riferisce ai lombrichi, piccoli invertebrati molto usati come esca naturale per la pesca. I lombrichi sono apprezzati perché attirano facilmente i pesci grazie al loro movimento e sapore. La parola Lombrichi rappresenta quindi questi organismi fondamentali per gli appassionati di pesca, che li scelgono per aumentare le possibilità di cattura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I vermi solitariOffrono l escaNon adescano senz escaNoto genere di vermi anellidi oligocheti geofagiL insidia nell esca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lombrichi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vermi per l esca", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

O Otranto

M Milano

B Bologna

R Roma

I Imola

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O T C T G I L A A E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GRATTACIELO" GRATTACIELO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.