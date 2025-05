Una mosca micidiale nei cruciverba: la soluzione è Tse Tse

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una mosca micidiale' è 'Tse Tse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TSE TSE

Curiosità e Significato di "Tse Tse"

Approfondisci la parola di 6 lettere Tse Tse: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La Tse Tse è un insetto vettore di malattie, noto per trasmettere la malattia del sonno (tripanosomiasi africana) nell'uomo e nella fauna. Questo parassita provoca grave malessere e, se non trattato, può essere mortale. La sua presenza in Africa subsahariana rappresenta un importante problema di sanità pubblica.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ripetuto è una mosca micidialeÈ detto uccello moscaUna temibile moscaUn animale come la mosca o il calabroneUn fucile micidiale

Come si scrive la soluzione: Tse Tse

Hai davanti la definizione "Una mosca micidiale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

