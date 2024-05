Lo è una donna di polso

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Con personalità autoritaria si intende un modello personologico, ovvero la descrizione e la spiegazione di una personalità, al centro di una serie di ricerche promosse dal filosofo e sociologo tedesco Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969) unitamente ai suoi collaboratori Else Frenkel-Brunswik (1908-1958), Daniel Levinson (1920-1994) e Nevitt Sanford (1909–1996), realizzate presso la University of California a Berkeley durante gli anni quaranta e pubblicate nel 1950 dalla casa editrice Harper di New York con il titolo The Authoritarian Personality. La ricerca di Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno e colleghi fu il primo studio empirico sulla "psicologia del fascismo" e sviluppava le ipotesi di Wilhelm Reich (1897-1957) e Erich Fromm (1900-1980) basate solo su elaborazioni teoriche. Queste ricerche furono, negli anni successivi, riprese da Milton Rokeach (1918-1988) nei suoi studi sulla "mentalità personale" lungo l'asse "dogmatica" e "non-dogmatica" e le relative scale di "dogmatismo".

autoritaria f sing

femminile di autoritario abituato ad un'educazione autoritaria, non smise mai di tentare di capeggiare quel gruppo

Sillabazione

au | to | ri | tà | ria

Etimologia / Derivazione

vedi autoritario

Sinonimi

decisa, imperativa, imperiosa, perentoria

dispotica, prepotente, prevaricatore, arrogante, dura, severa

(politica: di governo,stato) assolutista, assolutistica, antidemocratica, illiberale, dittatoriale, tirannica, repressiva, militaresca

assolutista, assolutistica, antidemocratica, illiberale, dittatoriale, tirannica, repressiva, militaresca (spregiativo) fascista

Contrari