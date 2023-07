Lo è una donna capace di dare brio alla festa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una donna capace di dare brio alla festa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ANIMATRICE

Significato/Curiosita : Lo e una donna capace di dare brio alla festa

Palermo (gol di brio e causio) per 2-1 dopo i tempi supplementari. nella stagione successiva la squadra giunse fino alla semifinale di coppa delle coppe... (ottawa, 23 luglio 1914 – sutton, 3 aprile 1999) è stata una regista e animatrice canadese. prima donna a entrare nel national film board of canada, è nota... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 luglio 2023

