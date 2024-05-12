Lo è una dentatura bisognosa di cure

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è una dentatura bisognosa di cure' è 'Cariata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARIATA

Perché la soluzione è Cariata? Una carie è una lesione che colpisce i denti, provocata dalla rottura dello smalto a causa dell'attacco di batteri. Quando si forma, il dente diventa vulnerabile e necessita di trattamenti per evitare complicazioni più gravi. La presenza di una carie indica che la dentatura ha bisogno di cure per ripristinare la salute orale e prevenire ulteriori danni.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è una dentatura bisognosa di cure" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è una dentatura bisognosa di cure". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Quando la definizione "Lo è una dentatura bisognosa di cure" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è una dentatura bisognosa di cure" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cariata:

C Como A Ancona R Roma I Imola A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è una dentatura bisognosa di cure" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

