La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una città russa sul fiume Oka' è 'Orël'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORËL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una città russa sul fiume Oka" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una città russa sul fiume Oka". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Orël? Orël è una città russa situata lungo le rive del fiume Oka, nota per la sua storia e il suo patrimonio culturale. Questa località rappresenta un importante centro regionale, con un passato ricco di eventi e tradizioni. La sua posizione strategica e il paesaggio circostante contribuiscono a renderla un luogo di interesse. Orël si distingue per l'architettura e le testimonianze storiche che raccontano secoli di sviluppo e trasformazioni.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una città russa sul fiume Oka" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una città russa sul fiume Oka" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Orël:

O Otranto R Roma Ë - L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una città russa sul fiume Oka" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

