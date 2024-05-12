Trasandati trascurati

SOLUZIONE: MALMESSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Trasandati trascurati" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Trasandati trascurati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Malmessi? Le persone malmesse spesso appaiono trasandate e trascurate, con abiti sporchi o in cattivo stato, riflettendo uno stile di vita poco curato. La mancanza di attenzione alla cura personale può indicare difficoltà o problemi emotivi, rendendoli facilmente riconoscibili attraverso il loro aspetto trasandato. Questa condizione può essere temporanea o persistente, ma generalmente denota una certa trascuratezza verso se stessi.

Per risolvere la definizione "Trasandati trascurati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Trasandati trascurati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Malmessi:

M Milano A Ancona L Livorno M Milano E Empoli S Savona S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Trasandati trascurati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

