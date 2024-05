Tolte dal contesto

Aggettivo

Curiosità su: La classifica avulsa (da avulso = «distaccato», «separato») è un metodo di determinazione di punteggio utilizzato in competizioni sportive che assegnino titoli (o il diritto di accesso a fasi avanzate della competizione) tramite una classifica finale, nel caso in cui due o più partecipanti totalizzino, al termine della competizione, un pari numero di punti. Con tale metodo si stila una classifica separata, sulla base di risultati e punti conseguiti nei confronti diretti (ovvero tra le squadre interessate): il piazzamento finale ricalca, così, l'ordine emerso dalla classifica avulsa. Essa si differenzia dallo spareggio in quanto quest'ultimo serve a risolvere situazioni di parità in classifica senza riguardo ad altri parametri (quali per esempio, ma non esaustivamente, il numero di punti, di mete, o di goal realizzati, o la differenza tra quelli fatti e quelli subiti).

avulso m sing

indica una condizione di distacco chi non riesce a integrarsi avulso dalla realtà

avulso da critiche tolto via dal contesto L'indice è stato avulso dal libro

Il conducente è stato avulso per guida pericolosa (per estensione) che non può essere compreso

Voce verbale

avulso

participio passato di avellere

Sillabazione

a | vùl | so

Pronuncia

IPA: /a'vulso/

Etimologia / Derivazione

dal latino avúlsus, participio passato di avellere ossia "strappare"

Sinonimi

strappato, divelto, distaccato

( senso figurato ) disattento, staccato, separato, slegato, staccato, tolto, scollegato, estraneo, isolato

disattento, staccato, separato, slegato, staccato, tolto, scollegato, estraneo, isolato piantato, conficcato

Contrari