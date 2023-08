Strappato dal contesto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strappato dal contesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AVULSO

Significato/Curiosita : Strappato dal contesto

D'aiuto da parte dell'artista che desidera esplicitamente di essere strappato dal contesto sociale in cui è stato inserito, in cui non mancano richiami alla... segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la classifica avulsa (da avulso = «distaccato», «separato») è un metodo di determinazione di punteggio...