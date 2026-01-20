L autore del romanzo Il grande Gatsby

Home / Soluzioni Cruciverba / L autore del romanzo Il grande Gatsby

La soluzione di 22 lettere per la definizione 'L autore del romanzo Il grande Gatsby' è 'Francis Scott Fitzgerald'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANCIS SCOTT FITZGERALD

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L autore del romanzo Il grande Gatsby" corrisponde a una soluzione formata da 22 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L autore del romanzo Il grande Gatsby". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Francis Scott Fitzgerald? L'autore del celebre romanzo ambientato negli anni Venti, noto per la sua abilità nel dipingere l'epoca del jazz e dei sogni irraggiungibili, è uno scrittore statunitense che ha lasciato un segno indelebile nella letteratura americana del Novecento. La sua penna ha catturato le atmosfere di un'epoca di prosperità e decadenza, creando personaggi indimenticabili e storie intrise di nostalgia. È lui l'autore del grande classico che ancora oggi

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L autore del romanzo Il grande Gatsby nei cruciverba: la soluzione di 22 lettere è Francis Scott Fitzgerald

In presenza della definizione "L autore del romanzo Il grande Gatsby", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L autore del romanzo Il grande Gatsby" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 22 lettere della soluzione Francis Scott Fitzgerald:

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli C Como I Imola S Savona S Savona C Como O Otranto T Torino T Torino F Firenze I Imola T Torino Z Zara G Genova E Empoli R Roma A Ancona L Livorno D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L autore del romanzo Il grande Gatsby" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La ama il grande Gatsby nell omonimo romanzo di Francis Scott FitzgeraldL autore de romanzo Arancia meccanicaL autore del romanzo Il cappello a tre punteScrittore catanese autore del romanzo Gli ospiti di quel castelloIl Don autore del romanzo Rumore bianco