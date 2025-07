Ha i tentacoli nei cruciverba: la soluzione è Polpo

POLPO

Curiosità e Significato di Polpo

La parola Polpo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Polpo.

Perché la soluzione è Polpo? Il termine polpo indica un mollusco marino con otto tentacoli pieni di ventose, noto per la sua intelligenza e agilità. Vive nei fondali oceani e viene apprezzato sia in cucina che per curiosità scientifiche. La sua forma organica e i tentacoli flessibili lo rendono uno degli animali più affascinanti del mare, simbolo di versatilità e mistero negli ambienti marini.

Stai cercando la risposta alla definizione "Ha i tentacoli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

