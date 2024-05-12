Li strappa chi interroga la margherita

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li strappa chi interroga la margherita' è 'Petali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PETALI

Perché la soluzione è Petali? I petali sono le parti colorate e delicate di una margherita, che circondano il centro della pianta. Quando si gioca a

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li strappa chi interroga la margherita". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Li strappa chi interroga la margherita nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Petali

Per risolvere la definizione "Li strappa chi interroga la margherita", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li strappa chi interroga la margherita" conferma che la soluzione 'Petali' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Petali

P Padova E Empoli T Torino A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li strappa chi interroga la margherita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Petali' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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