La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fu a lungo il più grande stadio calcistico del mondo' è 'Maracanã'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fu a lungo il più grande stadio calcistico del mondo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fu a lungo il più grande stadio calcistico del mondo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Perché la soluzione è Maracanã? Il Maracanã è stato per molti anni il più grande stadio calcistico del mondo, simbolo di grandi eventi sportivi e momento di grande emozione per i tifosi. Situato a Rio de Janeiro, ha ospitato finali di coppa del mondo e numerose partite memorabili. La sua capacità di accoglienza e la storia ricca di avvenimenti lo rendono un luogo mitico nel panorama sportivo internazionale. La sua importanza va oltre il calcio, rappresentando anche un simbolo culturale per il Brasile.
In presenza della definizione "Fu a lungo il più grande stadio calcistico del mondo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fu a lungo il più grande stadio calcistico del mondo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Le 8 lettere della soluzione Maracanã:
