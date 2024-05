Sportello in banca

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

cassa ( approfondimento) f (pl.: casse)

(falegnameria) contenitore dotato di coperchio, spesso in legno, utilizzato per il trasporto e/o per riporre oggetti (diritto) (economia) (commercio) (finanza) istituto di credito col fine di raccogliere piccoli risparmi e di concederli in prestito o pagamento

Sillabazione

càs | sa

Pronuncia

IPA: /'kassa/

Etimologia / Derivazione

dal latino capsa ossia "scatola, cassetta" a sua volta derivato dal greco kapsa

Sinonimi

armadio, baule, cassaforte, cassone, gabbia, forziere, scrigno

biglietto, botteghino, sportello

denaro, fondo, risorse

cassetta

( popolare ) bara, feretro, recipiente

bara, feretro, recipiente cassapanca, madia, cofano, arca, mobile

( per estensione ) altoparlante, diffusore

altoparlante, diffusore ( per estensione ) somma, incasso

somma, incasso ( gergale ) malloppo

malloppo (diritto) istituto di credito, banca, tesoreria, sportello, sportello bancario, biglietteria,

istituto di credito, banca, tesoreria, sportello, sportello bancario, biglietteria, involucro, custodia

grancassa

Parole derivate

controcassa, cassaforte

Proverbi e modi di dire