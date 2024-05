Le spille con la faccina

Francese

Sostantivo

Curiosità su: Con il termine di pin-up (termine di lingua inglese traducibile con "da appendere") si indicano generalmente le ragazze - solitamente procaci, ammiccanti e sorridenti - fotografate in abiti succinti le cui immagini, durante il primo conflitto mondiale, iniziarono a diffondersi su molte riviste settimanali degli Stati Uniti, per iniziativa del presidente Thomas Woodrow Wilson, il quale aveva istituito la Division of Pictorial Publicity, con lo scopo di ideare stimoli visivi per convincere gli uomini ad arruolarsi. Questo fenomeno attirò in maniera sempre maggiore l'attenzione soprattutto dei lettori uomini, e in particolare registrò un incredibile successo fra i soldati impegnati al fronte, che usavano appendere le fotografie di queste ragazze nei loro armadietti o nelle loro tende di accampamento.

pin m sing (pl.: pins)

(botanica) pino, pinus

Friulano

Sostantivo

pin m sing (pl.: pins)

(botanica) pino

Inglese

Acronimo / Abbreviazione

pin ( approfondimento)

(elettronica) (informatica) Personal Identification Number, numero di identificazione personale; il codice numerico di identificazione personale che permette al titolare di accedere alle funzioni di un prodotto elettronico

Sostantivo

pin

perno spillo

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Lombardo

Sostantivo

pin m inv

(botanica) pino, pinus

Pronuncia

IPA: /pi/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Piemontese

Sostantivo

pin m inv

(botanica) pino, pinus

Pronuncia

IPA: /pi/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.