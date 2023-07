Una faccina come : - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una faccina come :. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMOTICON

Significato/Curiosità : Una faccina come :

Le emoticon sono simboli visivi utilizzati per esprimere emozioni o comunicare intenzioni in messaggi scritti. Nella forma più semplice, la faccina ":" rappresenta una faccia sorridente. Le emoticon sono diventate un elemento distintivo della comunicazione digitale, poiché permettono di aggiungere un tocco di espressione emotiva ai testi scritti, ai messaggi o alle conversazioni online. Le faccine e le emoticon possono variare in base alle combinazioni di simboli e caratteri utilizzati, consentendo di rappresentare una vasta gamma di emozioni come felicità, tristezza, sorpresa, rabbia e altro ancora. Le emoticon sono diventate parte integrante delle conversazioni digitali e sono ampiamente utilizzate per aggiungere contesto emotivo, ironia o sarcasmo alle comunicazioni online.

