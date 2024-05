Sostiene le classi elevate

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: In ambito sociologico gatekeeping (in italiano "custodia" o "sorveglianza all'ingresso", dall'inglese gate = "ingresso, portone" e keeping = "sorveglianza, controllo") indica, in senso ampio, qualsiasi attività di regolamentazione all'accesso di una professione, un ambiente culturale o simili. Il termine ha anche una connotazione negativa laddove si sottintenda che tale attività abbia scopo di selezione preventiva, esclusione di un determinato gruppo culturale, etnico o demografico, o semplicemente élitario.

elitario m sing

(antropologia) (sociologia) appartenente ad un'élite, ad un numero ristretto di persone è un gruppo elitario i cui aderenti sono convinti di giungere a potere politico

Sillabazione

e | li | ta | rio

Pronuncia

IPA: /eli'tarjo/

Etimologia / Derivazione

Da elite

Sinonimi

esclusivo, aristocratico, ristretto, privilegiato, in, snob

(spregiativo) classista

Contrari

popolare

Termini correlati

( storia ) ( politica ) casta

casta (per estensione) (senso figurato) gerarchia

