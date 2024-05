elevate nobili

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Alte (in greco antico: t) o Altào è un personaggio della mitologia greca, citato nell'Iliade di Omero.. Era il re dei Lelegi, popolazione dell'Asia Minore da sempre in ottimi rapporti coi Troiani: una delle sue figlie, Laotoe, sposò Priamo, che non volendo divorziare dalla moglie Ecuba aveva istituito la poligamia. Durante la guerra di Troia non poté intervenire personalmente, essendo ormai molto anziano, ma comunque inviò un contingente di uomini in aiuto del genero.

alte f pl

femminile plurale di alto

Sillabazione

àl | te

Etimologia / Derivazione

vedi alto

Sinonimi

alzate, rialzate, sopraelevate, elevate, sovrastanti, eminenti, prominenti, torreggianti

grandi, lunghe, slanciate, longilinee, allampanate

( senso figurato ) (di intelligenza) nobili, importanti, potenti, somme, supreme, sublimi, eccellenti , egregie, insigni, eccelse

nobili, importanti, potenti, somme, supreme, sublimi, eccellenti , egregie, insigni, eccelse (di acque) profonde, aperte

profonde, aperte (di stoffa) larghe

larghe forti, acute, intense, sonore, vibranti, tonanti, roboanti

(di epoche) iniziali, prime

iniziali, prime settentrionali, nordiche

(di notti, stagioni) inoltrate

