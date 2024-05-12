Lo sono gli amori platonici

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono gli amori platonici

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sono gli amori platonici' è 'Casti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Lo sono gli amori platonici', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 5 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.

SOLUZIONE: CASTI

Riviste come La Settimana Enigmistica e molte altre pubblicazioni specializzate hanno più volte inserito nei loro schemi la definizione "Lo sono gli amori platonici [Soluzione Cruciverba 5 lettere]". Proprio per questo motivo, la soluzione associata è stata attentamente controllata e verificata dall’esperto Sara Verdi, così da garantirne l’affidabilità e l’utilizzo senza incertezze. Puoi consultare altre definizioni collegate a Casti nella pagina dedicata: Casti.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste domande: Lo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatolaLo sono pansotti e agnolottiLo sono molte piante

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Lo sono gli amori platonici" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà. È possibile che la definizione "Lo sono gli amori platonici" assuma sfumature leggermente diverse in base al contesto del cruciverba o agli incroci presenti nella griglia. Tuttavia, secondo la valutazione dell’autore, la soluzione proposta resta quella più corretta e maggiormente compatibile con la maggior parte dei cruciverba italiani. Chi risolve cruciverba online o tramite app per smartphone può copiare la soluzione e inserirla direttamente nello schema. In alternativa, è sempre consigliabile prestare attenzione alla corretta sequenza delle lettere, aiutandosi con la dettatura lettera per lettera, per completare il cruciverba in modo preciso e senza errori.

Le 5 lettere della soluzione Casti:

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

Avere a disposizione una soluzione verificata per la definizione "Lo sono gli amori platonici" consente di affrontare il cruciverba con maggiore tranquillità, evitando tentativi a vuoto e perdite di tempo. Che si tratti di una griglia su carta o di un gioco digitale, poter contare su una risposta affidabile rappresenta un supporto utile per completare lo schema in modo rapido e accurato. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.