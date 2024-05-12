Smottamento

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Smottamento' è 'Frana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FRANA

Perché la soluzione è Frana? Un movimento di terra improvviso e violento che provoca il crollo di pendii o pareti rocciose, spesso causato da piogge intense o sconvolgimenti del suolo. Questo fenomeno può portare alla perdita di abitazioni e mettere a rischio la sicurezza delle persone. Le aree soggette a frane richiedono interventi di prevenzione per evitare danni maggiori.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Smottamento" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Smottamento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Le 5 lettere della soluzione Frana:

F Firenze R Roma A Ancona N Napoli A Ancona

