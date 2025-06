Siedono a capo del Senato Accademico nei cruciverba: la soluzione è Rettori

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Siedono a capo del Senato Accademico' è 'Rettori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETTORI

Non fermarti alla soluzione! Conosci Rettori più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rettori.

Perché la soluzione è Rettori? Rettori sono le figure di vertice delle università italiane, assumendo il ruolo di massimi responsabili dell’istituzione. Siedono a capo del Senato Accademico, l’organo decisionale più importante, e si occupano di guidare e amministrare l’ateneo. In sostanza, sono i leader che rappresentano e gestiscono l’università, assicurando il buon funzionamento e lo sviluppo del campus.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono definiti magnificiDirigono le universitàSiedono alla Camera o al SenatoPresiede il Senato AccademicoEssere a capo di uno Stato monarchico

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

