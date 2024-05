Dirigono le università

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: Dirigono le universita

Sostantivo, forma flessa

Rettore – responsabile di un'università Rettore – titolare di un ufficio ecclesiastico in varie Chiese cristiane Rettore – magistrato che in passato aveva varie funzioni come: Rettore – supremo magistrato della Repubblica di Ragusa Rettori – che governavano le province della Repubblica di Venezia Rettori – che governavano le province italiane durante il fascismo Rettore – cantante italiana

rettori m pl

plurale di rettore

Sillabazione

ret | tó | ri

Etimologia / Derivazione

vedi rettore