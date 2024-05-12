Il segno dei denti

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il segno dei denti' è 'Morso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MORSO

Come completare la definizione Definizione: Il segno dei denti

Il segno dei denti Risposta: MORSO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: M____

M____ Inizia con: M

M Finisce con: O

Perché la soluzione è Morso? Il MORSO è il segno lasciato dai denti sulla pelle o su un altro materiale, spesso come risultato di un attacco o di un gesto di affetto o aggressività. Questo segno può variare in dimensione e forma, riflettendo la forza e la direzione dei denti coinvolti. In ambito medico o legale, il MORSO può essere importante per identificare la causa di un infortunio o di un comportamento. La presenza di un MORSO rivela una particolare interazione tra denti e superficie interessata.

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Nei cruciverba, 'Il segno dei denti' si risolve con Morso

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il segno dei denti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Morso'.

Schemi utili per Morso

Schema parole: 5

La soluzione inizia con M

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: M____

Schema finale: _ORSO

Le 5 lettere della soluzione Morso

M Milano O Otranto R Roma S Savona O Otranto

La soluzione 'Morso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il segno dei denti". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.