Il segno dei denti
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il segno dei denti' è 'Morso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MORSO
Come completare la definizione
- Definizione: Il segno dei denti
- Risposta: MORSO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: M____
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Perché la soluzione è Morso? Il MORSO è il segno lasciato dai denti sulla pelle o su un altro materiale, spesso come risultato di un attacco o di un gesto di affetto o aggressività. Questo segno può variare in dimensione e forma, riflettendo la forza e la direzione dei denti coinvolti. In ambito medico o legale, il MORSO può essere importante per identificare la causa di un infortunio o di un comportamento. La presenza di un MORSO rivela una particolare interazione tra denti e superficie interessata.
Nei cruciverba, 'Il segno dei denti' si risolve con Morso
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il segno dei denti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Morso'.
Schemi utili per Morso
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con M
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: M____
- Schema finale: _ORSO
Le 5 lettere della soluzione Morso
La soluzione 'Morso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il segno dei denti". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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