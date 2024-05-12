Il segno dei denti

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il segno dei denti' è 'Morso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MORSO

Come completare la definizione

  • Definizione: Il segno dei denti
  • Risposta: MORSO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: M____
  • Inizia con: M
  • Finisce con: O

Perché la soluzione è Morso? Il MORSO è il segno lasciato dai denti sulla pelle o su un altro materiale, spesso come risultato di un attacco o di un gesto di affetto o aggressività. Questo segno può variare in dimensione e forma, riflettendo la forza e la direzione dei denti coinvolti. In ambito medico o legale, il MORSO può essere importante per identificare la causa di un infortunio o di un comportamento. La presenza di un MORSO rivela una particolare interazione tra denti e superficie interessata.

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Nei cruciverba, 'Il segno dei denti' si risolve con Morso

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il segno dei denti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Morso'.

Schemi utili per Morso

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con M
  • La soluzione finisce con O
  • Schema iniziale: M____
  • Schema finale: _ORSO

Le 5 lettere della soluzione Morso

M Milano
O Otranto
R Roma
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Morso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il segno dei denti". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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