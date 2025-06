Un salone degli hotel nei cruciverba: la soluzione è Hall

HALL

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Hall? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Hall.

Perché la soluzione è Hall? Un salone degli hotel è un'area ampia e accogliente all'ingresso, dove gli ospiti si incontrano, attendono o si registrano. In inglese si chiama hall e rappresenta il primo spazio che si vede entrando in una struttura ricettiva, simbolo di ospitalità e comfort. È il luogo di benvenuto e di passaggio fondamentale per vivere al meglio l'esperienza dell'hotel.

H Hotel

A Ancona

L Livorno

L Livorno

