La rifiuta il vegetariano nei cruciverba: la soluzione è Carne

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La rifiuta il vegetariano' è 'Carne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARNE

Curiosità e Significato di Carne

Perché la soluzione è Carne? La rifiuta il vegetariano è un indovinello che punta a una parola composta da tre lettere. La soluzione, CARNE, rappresenta la carne, ovvero la parte commestibile di alcuni animali. È un termine spesso associato alle diete onnivore e alla cucina tradizionale. Quindi, anche se un vegetariano la evita, per molti è un alimento fondamentale e simbolo di gusti e tradizioni alimentari.

Come si scrive la soluzione Carne

Hai davanti la definizione "La rifiuta il vegetariano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

R Roma

N Napoli

E Empoli

