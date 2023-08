L antiscientifica teoria che rifiuta i mappamondi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L antiscientifica teoria che rifiuta i mappamondi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : TERRAPIATTISMO

Significato/Curiosità : L antiscientifica teoria che rifiuta i mappamondi

Il "terrapiattismo" è una teoria pseudoscientifica che nega la sfericità della Terra, sostenendo che il pianeta sia piatto anziché globale. Questa credenza contraddice le evidenze scientifiche accumulate nel corso dei secoli, come le immagini satellitari, le osservazioni astronomiche e i voli spaziali. Il terrapiattismo si basa su interpretazioni selettive e erronee della realtà, spesso ignorando prove empiriche. Nonostante la sua assenza di fondamento scientifico, questa teoria ha guadagnato popolarità online e in piccoli circoli, suscitando dibattiti e contestazioni. La comunità scientifica sostiene in modo schiacciante la sfericità della Terra, respingendo il terrapiattismo come pseudoscienza.

