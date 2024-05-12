La ricorda il presepio

Home / Soluzioni Cruciverba / La ricorda il presepio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La ricorda il presepio' è 'Natività'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NATIVITÀ

Perché la soluzione è Natività? La parola che richiama il presepio è legata alla nascita di Gesù, evento fondamentale per la tradizione cristiana. Essa rappresenta la nascita di un bambino in un contesto umile e povero, simbolo di speranza e rinnovamento spirituale. La celebrazione della nascita si svolge durante il periodo natalizio, evocando scene di umiltà e di amore universale. Questa voce richiama anche il momento di gioia e di unione famigliare che si vive in quei giorni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La ricorda il presepio". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La ricorda il presepio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Natività

Questa pagina è dedicata alla definizione "La ricorda il presepio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La ricorda il presepio" conferma che la soluzione 'Natività' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Natività

N Napoli A Ancona T Torino I Imola V Venezia I Imola T Torino À -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La ricorda il presepio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Natività' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L Avvento di CristoLa ricorda il pioLa commemora la basilica di BetlemmeComune del Vicentino che ricorda un formaggioIntreccio che ricorda una leggenda con ZeusLa via per questa città ricorda san PaoloCi ricorda un famosissimo balletto di CiaikovskijLi ricorda la storia