Relativo al vento

Aggettivo

Curiosità su: L'energia eolica è l'energia del vento e anche degli eventi atmosferici, cioè l'energia cinetica di una massa d'aria in movimento. È una fonte di energia alternativa a quella prodotta dalla combustione dei combustibili fossili, rinnovabile e a sostegno dell'economia, pulita, che non produce emissioni di alcun tipo di gas serra durante il funzionamento e richiede una superficie di terra vasta, gli effetti sull'ambiente sono solitamente meno problematici rispetto a quelli provenienti da altre fonti di energia, ed è possibile sfruttarla grazie all'utilizzo di aerogeneratori che producono energia elettrica, pompe eoliche per la movimentazione di acqua, tramite mulini a vento che producono energia meccanica per macinare cereali o altri materiali o vele per il movimento di veicoli aerei o acquatici (deltaplano, barca a vela, windsurf, ecc.). È una fonte mediamente stabile di anno in anno, ma con una variazione significativa su scale di tempo più brevi: l'intermittenza del vento crea raramente problemi quando essa viene utilizzata per fornire fino al 20% della domanda totale di energia elettrica, ma se la richiesta è superiore vi è necessità di particolari accorgimenti alla rete di distribuzione e una capacità di produzione convenzionale.

eolico m sing

(meteorologia) che riguarda il vento (storia) dell'Eolide (fisica) (elettrotecnica) (tecnologia) (ingegneria) che riguarda l'uso dell'energia cinetica del vento per produrre elettricità

Sostantivo

eolico m sing (pl.: eolici)

(storia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

e | ò | li | co

Pronuncia

IPA: /e'liko/

Etimologia / Derivazione

(vento) dal nome di Eolo re dei venti

Sinonimi

eolio

Parole derivate

parco eolico

Termini correlati

Eolo

Termini correlati