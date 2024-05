Il regno dei leoni

Sostantivo

Curiosità su: La savana è un bioma terrestre soprattutto subtropicale e tropicale localizzato tra 10 e 20° di latitudine (N e S) e caratterizzato da una stagione secca e da una stagione umida. La vegetazione è a prevalenza di arbusti e alberi distanziati da non dar luogo a una volta chiusa. Questo tipo di ambiente si trova in molte zone di transizione fra la foresta pluviale e il deserto o la steppa in Africa centrale, Centro e Sud America, India, Indocina e Australia, ma può essere presente anche ad altre latitudini. Le savane possono formarsi in seguito alla presenza di specifiche condizioni climatiche, oppure a causa di incendi stagionali (anche indotti dall'uomo) o particolari faune caratteristiche del suolo.

savana ( approfondimento) f sing (pl.: savane)

(geografia) formazione vegetale tipica dei paesi caldi ed umidi (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

sa | và | na

Pronuncia

IPA: /sa'vana/

Etimologia / Derivazione

dallo spagnolo sabana a sua volta parola di origine Taina. Da non confondere con la stessa parola spagnola in riferimento al lenzuolo la quale ha origine dal latino "sabanum" a sua volta originaria dal greco "sabanon".

Varianti