La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si può essere in quello di grazia' è 'Stato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STATO

Curiosità e Significato di "Stato"

Vuoi sapere di più su Stato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Stato.

Perché la soluzione è Stato? Stato indica la condizione in cui si trova qualcosa o qualcuno, come ad esempio essere in grazia, in pace o in un determinato modo. Può riferirsi a uno stato fisico, emotivo o sociale. In ambito legale, rappresenta la condizione giuridica di una persona o di un'entità. Insomma, stato descrive il modo in cui qualcosa o qualcuno si presenta in un dato momento.

Come si scrive la soluzione Stato

Hai trovato la definizione "Si può essere in quello di grazia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

