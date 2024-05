Lo può essere anche il giardinaggio

Sostantivo

Curiosità su: Un hobby (termine polisemico inglese entrato nella lingua italiana corrente come prestito linguistico) è un'attività praticata nel tempo libero per piacere, interesse o divertimento. Come lo stesso concetto di tempo libero, anche quello di hobby si è affermato con l'avvento della società industriale, che per la prima volta distingueva il tempo lavorativo da quello disponibile per altre attività.

hobby ( approfondimento) m sing (pl.: hobbies)

(forestierismo) passatempo, passione del piacevole divertimento che aveva coltivato fin da bambino, ormai adulto fece poi il suo hobby principale attività ulteriore o alternativa al lavoro quello del collezionismo è per loro un vero e proprio lavoro, non soltanto un hobby

Sillabazione

hob | by

Pronuncia

IPA: /'hobbi/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Sinonimi

svago, passatempo, divertimento, diletto, passione, piacere

Contrari

lavoro, occupazione

Termini correlati

lavoro

interesse

Parole derivate

hobbista

Proverbi e modi di dire