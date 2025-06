Il più popoloso Stato del mondo nei cruciverba: la soluzione è Cina

Home / Soluzioni Cruciverba / Il più popoloso Stato del mondo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il più popoloso Stato del mondo' è 'Cina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CINA

Vuoi sapere di più su Cina? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Cina.

Perché la soluzione è Cina? La parola Cina si riferisce al più popoloso Stato del mondo, situato in Asia, noto per la sua lunga storia, cultura ricca e grande influenza economica. È un paese che conta oltre un miliardo e mezzo di abitanti, rendendolo un punto di riferimento globale in politica, tecnologia e tradizioni. La Cina continua a essere protagonista sulla scena internazionale, plasmando il futuro del pianeta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L odierno CataiVi fu eretta la Grande MuragliaLa terra di Xi JinpingIl più vasto Stato del mondoÈ lo Stato africano più popolosoLo Stato più popoloso dell UE

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Il più popoloso Stato del mondo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

I Imola

N Napoli

A Ancona

V T P R I A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRIVATA" PRIVATA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.