La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il più vasto Stato del mondo. RUSSIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: La Russia (in russo ´, Rossíja, ), ufficialmente Federazione Russa (in russo ´ ´, Rossíjskaja Federácija, ), è uno Stato transcontinentale che si estende per un quarto in Europa e per tutto il resto in Asia. È il più vasto Stato del mondo, con una superficie di 17864345 km², e a inizio 2023 conta 146 099 728 abitanti. La capitale è Mosca. La lingua ufficiale è il russo, ma le repubbliche autonome possono avere altre lingue ufficiali. L'attuale presidente della federazione è Vladimir Putin. Confina con Norvegia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Bielorussia, Ucraina, Georgia, Azerbaigian, Kazakistan, ...

Russia ( approfondimento) f sing (pl.: Russie)

(geografia) stato federale che si estende tra l'Est-Europa e l'Asia; con una superficie di 17.075.200 chilometri quadrati è l'entità statale più estesa del mondo; ha come capitale Mosca; confina ad ovest con la Norvegia, la Finlandia, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Bielorussia e l'Ucraina; e a sud con la Georgia, l'Azerbaigian, la Kazakistan, la Mongolia, la Cina e la Corea del Nord. i monti Urali sembrano quasi suddividere la Russia in due parti

Sillabazione

Rus | sia

Pronuncia

IPA: /'russja/

Etimologia / Derivazione

da russo a sua volta dal finlandese ruots ossia "rematore", riferimento al grande numero di fiumi che attraversano lo stato

Citazione

Parole derivate

Bielorussia, russia

Termini correlati

( per estensione ) Oblast'

Oblast' (storia) (politica) zar

Iperonimi