L ha perso il raffreddato

Aggettivo

Curiosità su: L'olfatto è uno dei cinque sensi specifici e rende possibile, tramite i chemiocettori, la percezione della concentrazione, della qualità e dell'identità di molecole volatili e di gas presenti nell'aria. Tali molecole sono chiamate odoranti. L'olfatto è connesso in maniera funzionale con il gusto, come si può dimostrare quando un raffreddore congestiona le vie aeree, compromettendo la funzione olfattiva e facendo in modo che i cibi abbiano pressoché tutti lo stesso sapore. È inoltre connesso con il sistema chemiosensoriale generale o trigeminale. I tre sensi dell'olfatto, gusto e chemiosensoriale generale formano il sistema chemiosensorio. L'olfatto è il più studiato dei tre sistemi chemiosensoriali.

odorato

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

odorato m solo sing

senso dell' olfatto

Voce verbale





odorato

participio passato di odorare

Sillabazione

o | do | rà | to

Pronuncia

IPA: /odo'rato/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) dal latino odoratus

(voce verbale) vedi odorare

Sinonimi