Per accedervi bisogna essere connessi

Aggettivo

Curiosità su: Con il termine Internet si intende l'insieme di tutti i dispositivi collegati in rete mediante i protocolli TCP/IP, con i sistemi fisici di comunicazione che li collegano, gli apparati necessari per la loro interconnessione atti a formare reti di computer e le tecnologie che permettono a tali reti di interconnettersi. Il termine nasce come abbreviazione di "internet working", attestato già nel 1945 nell'ambito delle comunicazioni radio in tempo di guerra.. Nel significato di interconnessione di terminali e computer appartenenti a reti diverse si trova nell'RFC 675, Specification of Internet Transmission Control Protocol, pubblicato nel dicembre 1974. Solo dal 1991, sulla base dello specifico protocollo HTTP, si è cominciato a sviluppare il World Wide Web (WWW), successivamente diventato il protocollo predominante, fino a far confondere, nel linguaggio comune, il termine WWW con il termine internet. Per questo sempre più spesso quando si incontra il termine internet su letteratura non specialistica, in realtà si intende il WWW, uno dei maggiori mezzi di comunicazione di massa (assieme a radio e televisione), grazie all'offerta all'utente di una vasta serie di contenuti potenzialmente informativi e di servizi.

internet f inv

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sostantivo

internet ( approfondimento) f inv

(forestierismo) , (informatica) interconnessione globale di reti di computer, resa possibile da una sequenza di appositi protocolli di rete, e che offre all'utente una vasta serie di contenuti potenzialmente informativi e di servizi internet è una rivoluzione anche per la diffusione di informazioni

Sillabazione

ìn | ter | net

Pronuncia

IPA: /'internet/ o IPA: /inter'nt/

Etimologia / Derivazione

letteralmente rete internazionale

Citazione

Termini correlati