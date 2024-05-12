Parlare o respirare nei cruciverba: la soluzione è Fiatare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Parlare o respirare' è 'Fiatare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIATARE

Curiosità e Significato di Fiatare

La parola Fiatare è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fiatare.

Come si scrive la soluzione Fiatare

Hai trovato la definizione "Parlare o respirare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 7 lettere della soluzione Fiatare:
F Firenze
I Imola
A Ancona
T Torino
A Ancona
R Roma
E Empoli

