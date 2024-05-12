Parlare o respirare nei cruciverba: la soluzione è Fiatare
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Parlare o respirare' è 'Fiatare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
FIATARE
Curiosità e Significato di Fiatare
La parola Fiatare è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fiatare.
Come si scrive la soluzione Fiatare
Hai trovato la definizione "Parlare o respirare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 7 lettere della soluzione Fiatare:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
